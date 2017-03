Arme Stoffel, de onfortuinlijke F1-rookie

Van de testdagen in Barcelona herinnert Vandoorne zich meer van de inrichting van de pitstraat, dan van het circuit, zo vaak stond hij stil. Of viel hij stil. Of kwam hij helemaal niet aan rijden toe.



In de ochtendtraining in Melbourne kwam hij vandaag niet verder dan een laatste plaats, vierenhalve seconde achter Lewis Hamilton. In het wielrennen noemen ze dat ‘niet op de foto’. In de Formule 1 praat je dan al over een straatlengte.



’s Middags hield hij drie auto’s onder zich. Slechts 17de, weliswaar, en nog vijf plaatsen achter zijn illustere teammaat Fernando Alonso. Maar in deze fase van het leven van Stoffel Vandoorne heet zoiets nu al een succesje.



Een uur later begeleidt persdame Sylvia hem naar het achterste tafeltje in de hospitality-ruimte van McLaren. Alles is daar gelikt. De huisstijl - grijs, met een tint oranje - komt overal terug. Op de bar, op de tafelkleedjes en ook op de bodywarmer en de pet van Stoffel. ,,Dit is een van de beste teams’’, houdt de Vlaming uit de buurt van Kortrijk vol, nadat hij op 33 vragen over de haperende motor steeds weer een politiek correct antwoord heeft weten te formuleren.