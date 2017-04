Bahrein: Tussen futuristisch en authentiek

Er staan hier palmbomen in de paddock. Echt waar. Van die esthetisch volledig volmaakte, zoals je ze ook in de tekenfilmserie van Ovide en z’n vriendjes ziet. Wedden dat u heel veel foto’s gaat zien, de komende dagen, van Max Verstappen, Lewis Hamilton en al die anderen met die palmbomen op de achtergrond?



Komt het Formule 1-circus zwervend over de wereld doorgaans op inwisselbare plaatsen, hier in het zuiden van Bahrein is het circuit heel erg eigen. In China hebben ze dat ook geprobeerd, met tribunedaken in de vorm van lotusbladeren, maar in die betonnen bak is alles werkelijk zo overdreven pompeus dat je je daar vorig week alleen tijdens de maaltijden op het circuit even in China waande. Rijst met stokjes, u begrijpt het wel.



De Chinese paddock? Gewoon een straat vol beton, niet zo gek anders als de paddock in bijvoorbeeld Barcelona, alleen drie keer langer. En die locatie, in een buitenwijk van een buitenwijk van een buitenwijk van Sjanghai. De treurigheid droop er vanaf. Nee, dan Bahrein. Tussen de blitste Porsche’s, Ferrari’s, Landrovers, Lamborghini’s en enorme terreinwagens rijdt uw verslaggever hier in z’n gehuurde Kia Picanto (ja, u mag hier even om lachen), in 25 minuutjes van het centrum van Manama naar het circuit in Sakhir, in het midden van het toeristische eilandje in de Perzische Golf.



Daar aangekomen doemt tussen al het zand een vrij intiem circuit op dat heel erg goed het midden houdt tussen futuristisch en authentiek. Zo doen de tribunes en het dak van de racetoren denken aan uit de kluiten gewassen nomadententen, die je overal in de woestijn ziet, hier in de Arabische landen. En in de paddock, tussen de pits en de teamhospitality-ruimtes naast het circuit toch de straat waar de meeste bedrijvigheid plaatsvindt, blijft het niet alleen bij palmbomen. Er liggen rode kussens met Arabische patronen in het gras, waar Verstappen en co. even op neer kunnen ploffen. Er wordt Arabische thee geschonken. Gisteren was er een Arabische barbecue georganiseerd, met veel kip, kebab en rijst. En vooral de bijzettafeltjes zijn leuk. Olievaten met een plateau erop, als knipoog naar waar al die rijkdom hier vandaan komt.



Natuurlijk, ze hebben hier centjes zat. En absoluut, onder de soennitische koning heeft het sjiitische volk mensenrechtentechnisch een uiterst twijfelachtige positie hier. Maar voor bezoekers die hier alleen even komen racen of naar racen komen kijken, is Bahrein voor een paar dagen lang al onafgebroken sinds 2004 hartstikke fijn. Zoals Manama voor de Saudi’s (de grens met Saudi Arabië ligt hier een tientallen kilometer verderop) al sinds jaar en dag als een soort Sodom en Gomorrah fungeert om de strenge wetten thuis even te ontvluchten.



Palmbomen. De woestijn als achtergronddecor. En een race bij de betoverende zonsondergang. Ja, ze hebben het wel begrepen hier in Bahrein.



Behalve dan dat Enrique Iglesias hier op zaterdag een mopje komt zingen over Bailamos en wat al niet meer. Mismatch van het jaar.