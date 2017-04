Beste prestatie Verstappen in China is achtste en Vettel jaagt op belangrijke statistiek

Belangrijke kanttekening daarbij is uiteraard dat de 19-jarige Nederlander destijds nog in een Toro Rosso reed en tegenwoordig zijn kunsten mag vertonen in de topwagen van Red Bull.



Een fijne geschiedenis heeft de Oostenrijkse renstal echter niet in China. In 2009 wist Sebastian Vettel de enige pole position én raceoverwinning van Red Bull te noteren op het Aziatische circuit. Het is ook de enige keer geweest dat de Duitser op het hoogste treetje mocht staan. Lewis Hamilton won de Grand Prix liefst viermaal.



Voor Vettel wordt het een zeer belangrijke race. De coureur van Ferrari won al de openingsrace en met een overwinning in China zou hij een grote kans maken op de wereldtitel. Statisch gezien dan. Het was immers in 1982 voor het laatst dat een coureur die de eerste twee races won niet het kampioenschap veroverde.