BLOG: Met Max op de startgrid van Melbourne

Door Arjan Schouten

En dan sta je opeens op de startgrid van een Formule 1-race. Het is nog 23 minuten tot de lichten van de GP van Australië op groen gaan, als ik in het spoor van een paar collega’s via een gangetje aan het einde van de paddock de pitstraat betreed. Daar wandelen we naar de box van Max Verstappen.

Volledig scherm © Arjan Schouten Ik zie hem zitten in zijn auto, op nog geen vier meter afstand. De blik gefocust. Een rietje tussen z’n lippen. Luisterend naar een paar laatste aanwijzingen van de technische staf van Red Bull. Link, rechts, achter en voor wordt er door een mannetje of acht nog driftig aan zijn auto gesleuteld, geplukt en geaaid. Iets verder naar achteren zie ik z’n zus staan, met z’n vader en z’n manager. Allemaal diezelfde blik. Een blik van spanning en hoop, misschien wel tegen beter weten in.

De onderstekers, die me altijd doen denken aan van die meubeltransporteurs die we vroeger allemaal wel eens gehuurd hebben bij de Gamma toen we nog 8 hoog op een flatje woonden, gaan onder de RB13 vandaan. Voor ons verslaggevers hét moment om de camera erbij te pakken. Met een bocht naar rechts zoeft hij de garage uit en wij bewegen mee met onze telefoontjes. Niet dat je er dankzij die belachelijke strenge mediaregels van de FIA wat mee kan op de website van de krant, of op Twitter of Facebook. Maar toch leuk om op de volgende verjaardag aan m’n zwager en zijn zoontje te laten zien. Die worden gek.

Chaos

Weer een poortje door naar de startstraat. Daar is het precies zoals op tv. Een prettig gestoorde chaos. Tussen cameraploegen, rennende teamleden en een spaghetti van tv-kabels snellen we ons naar de gridgirl van Max. Een blondine dit keer. En bepaald geen ordinaire. Keurig in het wit en groen, inclusief bijpassende hoed en riem. Toch die Victoriaanse invloed, hè.

Het enorme bord met Verstappen 33 houdt ze keurig in de lucht. Meneer weet waar hij moet zijn.

Volledig scherm © Arjan Schouten Max

Of ik een stapje aan de kant wil doen, vraagt iemand me. Ene Valtteri Bottas wil z’n auto parkeren. Nou, vooruit. En daar is ook Max. Met een sierlijke draai aan het stuur staat hij op z’n plek. Hij stapt uit, schreeuwt nog even wat in het oor van een van zijn technische collega’s en nestelt zich dan onder een paraplu links naast de wagen. 29 graden, dan mag je wel even schuilen tijdens de interviews. Ziggo Sport. De Britten. En een Duitse ploeg. Hij zegt niet veel, maar precies genoeg. In drie talen, allemaal even vloeiend als kind van de wereld.

Luxe-feestje

Nog minder dan tien minuten. We moeten weg hier. In de chaos verlies ik het overzicht even. Ik sla een verkeerd gangetje in en kom uit bij twee dichte hekken. Alleen een trap naar boven redt me nog, want de beveiligers laten me niet teruglopen. Het blijkt de route naar een uiterst luxe F1-feestje voor de Rich&Famous van Down Under. Dit is de Paddock Club. Denk aan de skyboxen in de Amsterdam Arena, maar dan zonder kroketten en met écht dure champagne.

Peperduur feestje

Ik voel me in m’n verwassen jeans en simpele H&M-shirt een tikje underdressed tussen deze parade van cocktailjurkjes en moeilijke colberts. En die rode perspas om m’n nek geeft me veel toegang in Melbourne, maar hier hoor ik écht niet te komen.

Ik snel me zo onopvallend mogelijk naar een uitgang van dit peperdure partijtje. Een trap naar beneden en dan nog een feesttent door, waar zojuist voormalig Destiny’s Child-zangeres Kelly Rowland nog even een showtje weggaf.

Ik zie een open deur met twee kleerkasten ervoor, maar ze staan met hun rug naar de tent. Ik glip langs ze heen, steek een grasveld over en kom weer terug in de oude vertrouwde perszaal. Daar haal ik opgelucht adem en zie ik op tv dat er een tweede opwarmrondje bezig is.

Pffiew.. Net niet de start gemist. En ook nog een mooi verhaal erbij voor thuis.