Button: Ik heb geen meter op een circuit gereden, maar ben er klaar voor

Jenson Button heeft zich in de simulator voorbereid op zijn eenmalige rentree terug in de Formule 1. De Brit vervangt komend weekeinde de Spanjaard Fernando Alonso bij McLaren in de Grand Prix van Monaco. Alonso maakt een uitstapje naar de Indy 500 .

,,Ik heb dit jaar geen meter op een circuit gereden, maar ben er toch klaar voor. Ik ken het circuit op mijn duimpje en bovendien voel ik geen druk'', zei de wereldkampioen van 2009, die eind vorig seizoen zijn stoeltje bij de Britse renstal overdeed aan de Belg Stoffel Vandoorne.



Button bracht als voorbereiding de nodige uren door in de simulator, waarin hij in een virtuele wereld het smalle en bochtige circuit door het prinsdom verkende. ,,Ik ben twee keer de haven ingereden en ging een keer over de kop. Hopelijk overkomt me dat niet in de echte race'', aldus de 37-jarige coureur, die in 2009 de Grand Prix van Monaco won.

,,Het voelt wel een beetje vreemd weer in de cockpit te stappen, maar heb geen moment geaarzeld toen McLaren mij benaderde. Het is unieke situatie en een geweldige kans. Monaco is de gekste, meest onvoorspelbare en opwindendste race van het jaar'', aldus Button, die weliswaar gestopt is met autoracen, maar misschien wel fitter is dan ooit. De Engelsman is tegenwoordig fervent triatleet.