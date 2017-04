Coureurs slapen in Bahreinse elegantie met een vleugje ‘art de vivre’

Noem het een tik, maar waar ik altijd benieuwd naar ben tijdens een evenement, is waar de topsporter slaapt. Sinds Joop Zoetemelk weten we immers dat je alles ‘wint in bed’. Hij doelde weliswaar op de Tour, maar dat vierletterwoord kun je net zo makkelijk wisselen voor alle andere sportevenementen die er bestaan. Want hoe getalenteerd je ook bent en hoe goed je materiaal ook is, als je heel de nacht in een niet geventileerde kamer op een matrasje van 3 millimeter dik de muggen van je af hebt liggen slaan, begin je altijd en overal met 1-0 achter.



Geloof me, met de heren Formule 1-coureurs hoeft u geen medelijden te hebben. Die hoppen van vijfsterrenhotel naar vijfsterrenhotel. Dacht ik dat het majestueuze Crowne Plaza in Sjanghai al alleraardigst was, hier in Bahrain snurken ze nog een tikje luxueuzer. Wij van de pers werden woensdagavond uitgenodigd in het coureurshotel om naar de nieuwe raceplannen van Fernando Alonso te luisteren. Zo zagen we alleen even de conferentiezaal en de parkeerplaats van het paradijselijke onderkomen, want het was uit veiligheidsoverwegingen absoluut niet de bedoeling dat wij via de lobby naar binnen zouden komen.



Maar lang leve booking.com, waar u en ik toch ongestoord de plaatjes kunnen bekijken van de heerlijke suites waar Alonso en al die anderen tot rust komen na een paar rondjes racen even verderop. Zoekt u gerust even op het Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa Resort. 2918 keer beoordeeld met gemiddeld een 8,5, wat vrij hoog is voor dit digitale gastenboek. Martin uit het Verenigd Koninkrijk schrijft: ‘Er was eigenlijk niets wat niet goed was aan mijn verblijf’. En Faisal uit Saudi Arabië, die een 8,8 geeft, weet bij de negatieve punten alleen maar te benoemen dat het hotel (‘Absolutely fabulous’) alleen een beetje ver weg is van al het andere moois wat Bahrein te bieden heeft.



Laat dat nu precies zijn wat de coureurs het liefst willen. Een paradijs zonder opdringerige fans die voor de deur staan te posten. Hun eigen droomonderkomen, nog geen vijf minuten van de grid. Aan de Bahreinse westkust combineert dit sprookjesachtige strandhotel naar eigen zeggen de Franse ‘art de vivre’ met traditionele Bahreinse elegantie. En dat alles niet zonder beachclub, sauna’s, een spa, vijf restaurants, drie bars, een golfbaan en wat al niet meer.