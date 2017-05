De celebrity-GP: van Lindsay Lohan tot Lindsey Vonn

Lindsay Lohan poseerde met haar zonnehoedje in de garage van McLaren. Ik zag wereldspits Ramadel Falcao op het trappetje van de hospitalitykeet bij Sauber gezellig keuvelen met zijn Colombiaanse landgenote en testcoureur Tatiana Calderon. Superspits Robert Lewandowski stond met een Duitse journalist rustig te ouwehoeren, zijn gezicht verborgen achter een moeilijke zonnebril.



Ik zag Serena Williams boven op de partyboot bij Red Bull Racing poseren naast de Rooftop Bar, samen met Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Kate Upton - u weet wel die wonderschone blonde dame die schijnt te acteren, maar vooral beroemd is vanwege haar redelijk gevulde boezem - leunde beneden voor de fotografen even verleidelijk tegen de RB13 van Verstappen aan. Ik zag Liam Cunningham - Wie? Nou, die grijze acteur die in Game of Thrones zo meesterlijk de rol van Ser Davos naast Carice van Houten vertolkt - boven bij Red Bull nonchalant hangen over de railing met een watertje in zijn hand, goedkeurend kijken naar het tafereel onder hem. Daar voegde Carmen Jorda zich naast Kate Upton. Carmen wie? Google maar, u krijgt geen spijt.