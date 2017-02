De Formule 1-tests beginnen, waar op te letten?

Ook het stilzetten van een auto of een rode vlag is niet iets om wakker van te liggen. De rode vlag zal gedurende de urenlange tests veel gezwaaid worden, niet vanwege een crash, maar puur omdat een auto wordt stilgezet. Er wordt namelijk flink wat geëxperimenteerd tijdens de testdagen. Allerlei instellingen en technische afstellingen worden uitgeprobeerd en dan wil het wel eens voorkomen dat het niet werkt zoals het zou moeten. Op dat soort moment wordt de auto niet netjes terug gebracht naar de pitstraat, maar mogen de coureurs vaak gelijk aan de zijkant parkeren. Er wordt weinig risico genomen.



Wat wél problematisch is, is als een probleem constant de kop opsteekt. Remmen die vaak oververhit zijn of een motor die in drie van de vier dagen stilvalt. Dan wordt het chronisch. Twee jaar geleden kon McLaren slechts 177 rondjes rijden in de eerste week, terwijl bijvoorbeeld Sauber er 545 op het bord zette. Ook bleek bij de snelheidsmetingen dat de Honda-motor liefst 30 kilometer per uur langzamer was dan de rest. Voor McLaren bleek het een voorbode van een dramatisch seizoen.