De vreugdeschreeuw van Bottas na eerste GP-zege

Valtteri Bottas heeft zondag de Grote Prijs van Rusland gewonnen. De Fin veroverde op het circuit van Sotsji bij de start de koppositie en stuurde zijn Mercedes in 52 ronden voor de eerste keer als eerste over de finish, waar hij via de boardradio duidelijk hoorbaar een vreugdeschreeuw uitte.