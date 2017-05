De Vries laat Wilhelmus klinken in Monaco

De 22-jarige coureur van Rapax, opgenomen in het talententeam van McLaren-Honda, tekende in het vorstendom voor zijn eerste zege in de Formule 2-klasse. Stinkend naar champagne stond hij een uur na zijn zege nog te glimlachen naast de plezierjachten. ,,Het gevoel om juist hier te winnen, dat is écht fantastisch'', jubelde de Fries die bezig is aan zijn debuutseizoen in de opstapklasse.