Deceptie voor Verstappen bij terugkeer in ‘zijn’ Barcelona

Een incident met Kimi Räikkönen maakte al in de eerste bocht een einde aan de terugkeer van Max Verstappen op het circuit waar hij zijn enige Grote Prijs won. Schade aan de wielophanging bleek bij terugkeer in de pitstraat zo groot, dat de RB13 van Verstappen direct terug de garage werd ingeduwd met uitgeschakelde motor. Boek dicht. Uithuilen en naar de volgende afspraak in Monaco toe werken, over twee weken.



De rappe uitvalbeurt, zijn tweede dit jaar na een crash in Bahrein, is een deceptie voor coureur en fans. Zeker na wat hij hier vorig jaar liet zien en ook na wat de coureur van Red Bull Racing zaterdag nog in de kwalificatie toonde. Daarin was het gat met pole-position (0,557) kleiner dan in de andere vier races dit seizoen. Wellicht bood hem dat in de race uitzicht op een vierde plaats en misschien zelfs wel het podium, maar op die vraag zal nooit een antwoord komen. Ook voor Räikkönen, die na contact met Valtteri Bottas tegen de auto van Verstappen aan kwam, was de Grand Prix van Spanje meteen over. Met een totaal ontwricht linkervoorwiel bleek voor de Fin van Ferrari verder rijden geen mogelijkheid meer.