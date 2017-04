Derde tijd voor Verstappen in eerste training: 'Werk aan de winkel'

Hoewel Verstappen de derde tijd neerzette is hij nog niet helemaal tevreden. Op zijn eigen website vertelt hij dat het nog zoeken is naar de goede balans. ,,Het is nog maar de eerste vrije training. We moeten nog wat grip zien te vinden, dus er is nog werk aan de winkel. In de tweede training gaat de baan flink veranderen en wordt het een ander verhaal. Omdat het donker wordt gaat de temperatuur omlaag, dus we gaan het zien."



Om 17.00 uur volgt de tweede vrije training. De omstandigheden zijn dan ongeveer gelijk aan die van de kwalificatie en de Grand Prix. Zowel de kwalificatie als de Grand Prix zijn via een liveblog op onze website te volgen. Ziggo Sport zendt het uit op TV.