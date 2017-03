Drie dagen tot de start van het F1-seizoen: nagenieten van Max in Barcelona

Nog altijd minder dan een jaar geleden krijgt Max Verstappen onverwachts promotie binnen Red Bull. De teleurstellende Daniil Kvyat moet zijn plekje bij de renstal afstaan voor de piepjonge Nederlander, die op zijn beurt zijn stoeltje bij satellietteam Toro Rosso overgeeft aan de Rus. De wisseling van de wacht geldt per direct: op 15 mei 2016 verschijnt Verstappen als 18-jarig broekie aan de start van de Grand Prix van Spanje - in de RB12 van Red Bull Racing.



Ogenschijnlijk koeltjes stapt Verstappen in zijn wagen op het Circuit de Catalunya, om vervolgens meteen na het startschot de favorieten van Mercedes op elkaar te zien klappen. Na de eerste bocht zijn Lewis Hamilton en Nico Rosberg al weg en liggen er kansen voor iedereen - en dus ook voor Verstappen. De Nederlander stijgt geleidelijk twee plekken en rijdt achter zijn kersverse teamgenoot, Daniel Ricciardo. Na 44 rondjes moet de Australiër zijn derde pitstop maken en is het moment daar: Verstappen neemt de leiding over.



Dat het niet makkelijk wordt om aan kop te blijven rijden, wordt al snel duidelijk als Ferrari-coureur Kimi Räikkönen zijn concurrent op de hiel zit. Elk rondje komt de Fin dichterbij, maar Verstappen laat zich met prima stuurmanskunsten gelden en zorgt ervoor dat Räikkönen telkens nét tekort komt om hem op het rechte stuk in te halen.



Met kunst- en vliegwerk behoudt Verstappen zijn voorsprong en na 66 rondes is het moment daar: met een voorsprong van 0,616 seconde rijdt Verstappen als jongste ooit, 18 jaar en 228 dagen oud, als eerste over de finishlijn.