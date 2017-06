Droom komt uit voor 'rookie' Stroll

Voor de Canadese coureur Lance Stroll kwam vandaag een droom uit. De achttienjarige 'rookie' stuurde zijn bolide van Williams in een tumultueuze race naar het podium in de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

Dat Stroll in de laatste honderd meter voor de finish nog voorbij werd gestoven door Valtteri Bottas, die hem de tweede plek afsnoepte, veranderde niets aan zijn gemoedstoestand.

,,Dit is een geweldige dag voor mezelf en voor het team'', jubelde Stroll, terwijl het ongeloof van zijn gezicht af straalde. ,,Wel heel jammer dat Felipe Massa uitviel, we hadden samen geweldige punten kunnen scoren voor het team. Maar ik ben enorm blij met dit resultaat. Het is een droom die uitkomt om in de Formule 1 op het podium te staan.'' Met achttien jaar en 239 dagen is Stroll de jongste 'nieuwkomer' op het podium in de koningsklasse van de autosport.

Alleen Max Verstappen was nog iets jonger toen hij op het podium stond. De Nederlander was al bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 toen hij vorig jaar de Grote Prijs van Spanje won, op een leeftijd van achttien jaar en 228 dagen.