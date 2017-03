Eenzame race voor Verstappen, Vettel heeft snode plannen

Als de lichten op groen gaan in Albert Park zal Max Verstappen voor z’n neus een grijze auto (Hamilton, P1), een rode (Vettel, P2), nog een grijze (Bottas, P3) en nog een rode (Raïkönnen, P4) zien wegrijden. En de kans is levensgroot, denkt de Limburger zelf, dat zijn uitzicht in de eerste grand prix van 2017 ook de hele wedstrijd niet gaat veranderen. ,,Dit wordt een eenzame race’’, verwacht Verstappen. ,,Als er niks gebeurt rijden we gewoon de hele tijd op de vijfde plek rond.''



Met het podium is hij totaal niet bezig, nu de RB13 duidelijk achterblijft bij de Mercedessen en de Ferrari’s. ,,Daar denk ik niet eens aan, op dit moment’’, bekent Verstappen. ,,Die auto’s inhalen? Ik kan ze niet eens volgen.’’ Realisme viert hoogtij in de bespiegeling van Verstappen. En dat moet ook, vindt hij. Gevaar van achteruit ziet hij niet direct komen. Red Bull is volgens hem duidelijk ‘het derde team, nu’, al start collega Ricciardo wel pas als tiende na een crash in de kwalificatie.



Maar wordt de race in Melbourne er een zonder incidenten, dan finisht Verstappen naar eigen verwachting waar hij ook startte. ,,En daar moet ik dus maar even tevreden mee zijn.’’ Misschien wel interessanter, is de strijd vooraan. Sebastian Vettel heeft zijn Ferrari tussen beide Mercedessen gewurmd en kijkt vol zelfvertrouwen en in het bezit van een sterke auto brutaal omhoog. ,,Ik denk dat er wel iets mogelijk is’’, verwacht de Duitser, die na vier wereldtitels bij Red Bull in Italiaanse dienst nog niet dicht bij het verwezenlijken van zijn droom is geweest: een titel met de Scuderia.



Wat u verder mag verwachten van de grand prix in Australië, de eerste met bredere banden, bredere en lagere vleugels, meer downforce en meer snelheid in de bochten? Crashes, angstige momentjes, auto’s in het gras en in het grind. Het kan bijna niet anders, in de trainingen en kwalificatie ging het al met tal van coureurs mis. Verstappen, die gisteren ook even over het gravel stuiterde zonder ernstige gevolgen, is echter niet bang dat hij bij een volgend incident de controle over zijn wagen verliest. ,,Angst? Nee, het gaat alleen maar mooier worden, nu’’, klinkt het met een lach. ,,Je hebt veel meer grip. En ook buiten de baan telt dat. Meer downforce, dus je plakt dus ook buiten het asfalt aan de grond.’’