Eerbetoon aan Senna op helm Hamilton

Ocon begint volgevreten bij Force India

11:01 De biefstukken komen Esteban Ocon de keel uit. De Franse nieuwkomer bij het Formule 1-team Force India volgde de afgelopen weken een streng vleesdieet om kilo's aan te komen. Extra gewicht bij de coureurs is nodig het komende jaar, omdat de bolides sneller zijn en met name in de bochten grote krachten uitoefenen op het lichaam van de coureurs.