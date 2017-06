F1-Baas Carey: Uitbreiding kalender heeft nu niet de prioriteit

Het Formule 1-circus moest naar Los Angeles. Naar Londen. Er werd gesproken over een nachtrace in New York. Alle voor de hand liggende wereldsteden werden al genoemd als nieuwe topbestemming voor de koningsklasse van de autosport. Die erfenis van Bernie Ecclestone vol races in nietszeggende bestemmingen als Azerbeidzjan en Bahrein, daar wilde Liberty Media zo spoedig mogelijk van af. De sport moest terug naar de fans en daarom had de wereldkaart zoveel meer moois te bieden.

Op een persconferentie met de drie nieuwe bazen - Chase Carey, Sean Bratches en Ross Brawn - werd de wens voor uitbreiding van de kalender in Canada dan ook opeens enorm afgezwakt. ,,Er is interesse uit steden over heel de wereld, maar de focus ligt nu eerst op doorontwikkelen wat er al staat”, benadrukte ceo Carey. ,,De kwaliteit van de races die nu op de kalender staan, is voor ons nu prioriteit nummer 1. Waar we in de toekomst heen willen is meer iets voor de lange termijn.”

Nieuw geluid

Een nieuw geluid, vergeleken met een paar maanden terug, toen nog hardop werd gefantaseerd over wat er allemaal mogelijk was met ‘s werelds populairste autosportserie. ,,Het heeft geen zin om op hypothetische vragen in te gaan over waar we allemaal heen kunnen”, antwoorde Carey nu op een vraag van een Amerikaanse journalist over een eventuele terugkeer van F1 in Long Beach, Californië. ,,Wat nu telt zijn die 20 races van dit jaar en de 21 van volgend jaar. Die willen we allemaal beter maken. To put the spectacular back in to the spectacle.‘’