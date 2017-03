F1-deskundigen: Max gaat constant podium rijden

Wordt Formule 1 dit jaar écht zoveel leuker, na alle regelwijzigingen?



Jan Lammers: ,,Ja, want het wordt sowieso minder voorspelbaar vanwege alle veranderingen. Je mag zeker verwachten dat de eerste weken nog niet veel zeggen over hoe de kaarten later dit seizoen geschud worden.’’



Niki Terpstra: ,,De auto’s zijn in ieder geval sneller en zien er agressiever uit, dat is sowieso een verbetering. Daarentegen: met een hogere bochtensnelheid en bredere auto’s is inhalen in de bochten wel lastiger. Het gaatje waar je in wil duiken, zal ook 16 centimeter breder moeten zijn. Gelukkig lijkt inhalen op de rechte stuk nog wel te doen.’’



Bas van Bodegraven: ,,Ik zag ze in Barcelona allemaal ontzettend veel harder de eerste paar bochten induiken. Gaan ze dat allemaal overal tegelijk doen, dan wordt het wel heftig, ja. Dat er niet meer ingehaald kan worden? Mwah. Dat werd altijd al gezegd, tot Max Verstappen instapte.’’



Over Verstappen, doet hij meteen weer vooraan mee?



Van Bodegraven: ,,Ja. Als je kijkt naar de wintertests van dit jaar en vorig jaar, dan zit daar qua volgorde niet zoveel verschil in. Dat Max zelf roept dat hij niet meteen de auto heeft om nu al om de zeges mee te doen, zegt me eigenlijk niet zoveel.’’



Terpstra: ,,Ik verwacht hem zelfs beter, simpelweg door de ervaring die hij in twee jaar Formule 1 al opgedaan heeft. Daar komt bij dat Max een hele fitte jongen is, die hard getraind heeft om de hogere g-krachten te verwerken.’’



Jan Lammers: ,,In de races verwacht ik toch wel weer dat Max minimaal constant om het podium gaat strijden. Tussen de derde en vijfde plaats gaat ie minimaal zitten.’’



Wie is in Melbourne de favoriet?



Terpstra: ,,Ik verwacht een gevecht tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. En Max in de Red Bull tussen die twee gasten. Meteen een compleet gemengd podium, dat zou na de dominantie van Mercedes wel écht weer top zijn.’’



Lammers: ,,Ik kan er gruwelijk naast zitten, omdat ik niet exact weet hoe diep iedereen is gegaan in Barcelona. Maar afgaande op hoe makkelijk Ferrari daar de toptijden reed, heb ik grote verwachtingen van Vettel.’’



Van Bodegevraven: ,,Toch Hamilton. Omdat ze het daar gewoon weer voor elkaar hebben bij Mercedes.’’