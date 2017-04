Falende remmen nekken Verstappen in Bahrein

De eerste uitvalbeurt van seizoen 2017 is een feit voor Max Verstappen. Zijn start in Bahrein was nog heel hoopgevend, omdat hij meteen in de eerste ronde oprukte van plaats 6 naar 4, maar na 13 rondjes was het klaar. Een vroege pitstop, ingegeven door de keuze van Ferrari-coureur Sebastian Vettel die ook rap naar binnen ging, pakte nog goed uit. Maar meteen terug op de baan weigerden zijn remmen en schoot de RB13 rechtdoor de vangrail in. Niet al te hard en zonder fysieke schade aan de Limburger zelf, maar door zijn wedstrijd stond definitief een streep.