Fernando Alonso verbaast zichzelf in Indy 500

Alonso koos ervoor de Grand Prix van Monaco over te slaan en voor het eerst van zijn leven de supersnelle bolides uit de Amerikaanse raceklasse te beproeven. ,,Ik had in Monaco hooguit vijfde of zesde kunnen worden. Dat is niet te vergelijken met wat ik in Indianapolis heb meegemaakt. Ik heb Monaco niet gemist.''



Zijn uitstapje was eenmalig. Alonso stapt op 11 juni weer in de bolide van McLaren voor de Grand Prix van Canada.