Ferrari wil vloek breken, Verstappen jaagt op podium

De vloek van Monaco. Ferrari wil 'm breken. De laatste succesrace van de Scuderia in het prinsdom? 2001, toen Michael Schumacher won. Een eeuwigheid geleden, zeker voor een team met zo'n erelijst als Ferrari. Met Kimi Räikkönen voorop en Sebastian Vettel als tweede, is er bij de Italianen alle hoop dat er vandaag afgerekend wordt met de vloek. ,,Het is er de hoogste tijd voor", liet Vettel al optekenen.



Op Monaco rust ook voor Verstappen een vloek. Hoewel, een vloekje is beter op zijn plaats, omdat hij er pas voor de derde keer in actie komt in de koningsklasse. Maar feit blijft dat er geen ander circuit op de kalender staat waar de 19-jarige Limburger van Red Bull Racing vaker de vangrail van te dichtbij zag als Monaco. Het stratencircuit was vooralsnog genadeloos hard voor de rijzende ster van de Formule 1. Z'n lievelingscircuit is het niet. Spa-Francorchamps vindt hij veel leuker. De lage snelheden, de vele rondjes, het gaat hem wat te traag tussen de jachten, extreem dure hotels en het statige Monte Carlo Casino.