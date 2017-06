'FIA gaat ramactie Vettel onderzoeken'

Vettel knalde afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan tegen Lewis Hamilton op. De Duitser dacht dat Hamilton opzettelijk remde en ging verhaal halen. Bij deze actie kwam hij met zijn Ferrari in aanraking met de Mercedes van Hamilton. Uit data die de FIA heeft onderzocht, is niet gebleken dat Hamilton opzettelijk afremde.

Vorig jaar kwam Vettel ook in opspraak, nadat hij via de boordradio, zowel Max Verstappen als raceleider Charlie Whiting uitschold. Todt wilde Vettel toen niet straffen, mede omdat de Duitser zijn verontschuldigingen aanbood. Dat is deze keer niet het geval. De FIA denkt er mede daarom serieus over na om Vettel te aan te klagen. Een besluit hierover zal deze week nog vallen.