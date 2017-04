FIA: Verschil tussen motoren Mercedes, Ferrari en Renault gering

,,Met de fabrikanten is vorig jaar de afspraak gemaakt dat de prestaties van de vier power units die momenteel in de Formule 1 worden gebruikt niet te ver uit elkaar mogen liggen", zegt racedirecteur Charlie Whiting bij de Grand Prix van Sotsji aan Motorsport.com.

,,We hebben getest via een systeem waarbij we al na drie races konden vaststellen of de prestaties van de motoren inderdaad dichter bij elkaar zijn komen te liggen. De bedoeling is dat drie van de vier motorfabrikanten bij een ronde over Barcelona binnen drie tienden van een seconde moeten zitten."

Twijfels bij Red Bull

Whiting snapt dat het onderzoek wat wenkbrauwen kan doen fronsen, want de Renault-motor van Red Bull Racing lijkt in de praktijk een grotere achterstand te hebben op Mercedes en Ferrari dan uit het onderzoek zou blijken. Vandaag op de vrije training in Sotsji was het verschil zelfs bijna anderhalve seconde. Red Bull zou naar verluidt dan ook twijfelen aan de resultaten van het onderzoek.

,,Alle teams waren het eens over de manier waarop zou worden getest hoe groot de verschillen zijn", zegt Whiting. ,,De vier motorfabrikanten hebben uren en uren vergaderd om tot deze complexe methode te komen. Dat is gedaan door de fabrikanten en niet door de teams. Sommigen zullen verbaasd zijn over wat er uit het onderzoek is gekomen, maar de marges voldoen aan de standaard die we hebben afgesproken."