‘Gebrek aan snelheid verander je niet zomaar’

Wat hij van alle ophef rondom de Wall of Champions - de muur naast de laatste bocht, waar de grootste kampioenen crashten - vindt? ,,Mwah, als je er slecht van de kerbs af komt, ga je daar die muur in. Maar als je net van Monaco komt, stelt dit allemaal eigenlijk vrij weinig voor, hoor. Dan is het best breed, ja.”



Waar hij zich in Canada ongetwijfeld zal willen revancheren voor het ongelukkige weekend in Monaco (vijfde, na een slecht uitgepakte strategische pitstop), weet Verstappen als geen ander dat het niet zo werkt in de Formule 1. Hij is afhankelijk van zijn auto. En een motorupdate voor de RB13 zit er in Canada nog niet in. Dus is het weer vechten voor plaats vijf, op het circuit waar de lange stukken alles van het motorvermogen vragen.