‘Geef mij ook maar een update’

U ziet dat wellicht niet zo goed op tv, maar dat circuit nabij Barcelona dat is dus nauwelijks vlak. Dat merk je blijkbaar pas als je er zelf op rijdt. Of fietst. Of, zoals ik deed, er overheen rent. Vanavond was er een Track Fun Run, voor 500 genodigden en wat journalisten.



Donderdagmiddag zocht ik wat medestanders in de perszaal, maar groots was de animo niet. Niet zo gek ook. Tegelijkertijd was er een Tapas-party gepland bij Red Bull, waar ze naast het mierzoete energiedrankje ook ander geest stimulerend vocht zouden schenken.



L. van de Volkskrant en E. van Formule1.nl wilden wel mee op avontuur met het AD. We kregen een geel shirtje, waar je buik zo lekker florissant in uitkomt en we spoedden ons naar de startgrid. Pole-position was al bezet. De vijfde plaats van Max Verstappen ook. Dus stonden wij daar waar Stoffel Vandoorne meestal mag starten. Daar waar je alleen met een verrekijker de lichten kan zien.