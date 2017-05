'Grote updates, dus hoop doet leven voor Max'

Giedo van der Garde: ,,Het belangrijkste is dat die updates meteen gaan werken. Ik ben er echt bijzonder benieuwd naar, zit nu zelf te wachten tot m’n vlucht naar Barcelona vertrekt. Niet dat ik denk dat het seizoen nu opnieuw gaat beginnen, zoals Niki Lauda zegt. Daar is het gat met Mercedes en Ferrari wel vrij groot voor, en ook die hebben qua updates niet stil gezeten. Bovendien heb je maar twee keer anderhalf uur en een uurtje om de beste afstelling te vinden voor de race. Maar je weet het niet, hè. We weten allemaal dat Max veel kan. Zometeen gaan er in bocht 1 of 2 weer een paar uit en flikt ‘ie t weer. Maar puur op speed gaat een herhaling van zijn stunt niet lukken.''



Verrast door de zege van Valtteri Bottas in Rusland? Hij werd immers toch neergezet als de duidelijke nummer twee bij Mercedes.

Van der Garde: ,,Mwah, bij Williams had hij toch al wel bewezen een duidelijk nummer 1 te zijn, want Massa is ook geen prutser. Maar natuurlijk word je naast Lewis Hamilton dan nog neergezet als tweede rijder. Ach, hij heeft gewoon een wereldrace gereden in Sotsji. Al moet ik wel zeggen dat hij daar altijd wel goed is.''

Terpstra: ,,Die GP in Bahrein ging het niet goed. Je merkte daarna ook dat hij zelf wist dat er iets niet in orde was. Hij beloofde de volgende race sneller zijn te zijn. En het dan ook nog doen. Dat is cool.''