Häkkinen herenigd met McLaren

Häkkinen reed tussen 1993 en 2001 130 grands prix voor McLaren. Zijn gevechten met Ferrari-icoon Michael Schumacher kleven nog in het geheugen van de autosportfans. ''Ik heb McLaren altijd beschouwd als mijn tweede thuis'', zei de Fin. ''Het team zit in mijn hart. De laatste jaren ging het sportief niet zo best met McLaren, maar het komt weer goed. Dat is een kwestie van tijd.''



Grote baas Brown is heel blij met de komst van Häkkinen. ,,Hij is een van mijn racehelden. Mika is voor mij een van de grootste, moedigste en iconische kampioenen in de Formule 1. En bovendien een geweldige vent: intelligent, verstandig, rustig en een aanwinst voor ons team'', aldus Brown.