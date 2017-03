Hamilton: De auto is precies zoals hij zou moeten zijn

,,Na wat kleine probleempjes gekend te hebben bij de testdagen in Barcelona wisten we niet of dat hier ook het geval zou zijn. Het is erg bemoedigend dat de auto, nu we hier in Melbourne zijn aangekomen, precies is zoals hij zou moeten zijn.''



Hamilton is ook terughoudend. Hij denkt aan de Ferrari's een lastige kluif te hebben. ,,Tijdens de eerste vrije training zagen we dat de Ferrari's niet aan hun maximum zaten. In de tweede training waren ze ineens een stuk sneller, we zullen morgen zien hoe het er echt voor staat.''