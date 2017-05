Hamilton dolgelukkig na 'ruw gevecht' met Vettel

Het was een fel duel in Barcelona, waar Hamilton uiteindelijk aan het langste eind trok, nadat de twee kampioenskandidaten elkaar raakten in de eerste bocht. ,,Hij was zo enorm snel dat ik echt hard moest werken om hem bij te houden", sprak Hamilton. ,,Dit was het ruwste gevecht dat ik in tijden heb gehad. Ik houd daar van. Dit is wat de sport nodig heeft en dit is de reden waarom ik race. Zulke gevechten met een viervoudig wereldkampioen. Geweldig!"