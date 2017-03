Hamilton sneert naar Rosberg: Vettel is grotere uitdaging

Hamilton zegt tegen Motorsport.com in Ferrari-coureur Sebastian Vettel een 'grotere uitdaging' te zien dan in zijn voormalig ploeggenoot Nico Rosberg. ,,Absoluut zeker'', aldus de Engelsman. ,,Ik denk dat we dit seizoen de beste rijders in de top zullen zien. Het zou geweldig zijn als Fernando Alonso daar nog bij zou komen, maar daar lijkt het niet op.''

Vettel zegevierde zondag in de openingsrace van het seizoen in Melbourne. ,,Met vier wereldtitels hebben we met Sebastian een fantastische coureur'', aldus Hamilton. ,,Ik ben dankbaar dat ik met hem kan strijden.''

Het is bekend dat Hamilton en Rosberg nooit echte een goede relatie hebben gehad. Beide coureurs maakten elkaar meer dan eens het leven zuur op de baan.

In het voorseizoen zei Hamilton al dat hij had genoten van het werken met zijn nieuwe ploeggenoot Valtteri Bottas. ,,Tenminste geen mind-games'', aldus Hamilton. Over Vettel zegt hij: ,,Ik heb niet veel tegen Sebastian geracet, maar we hebben elkaar wel altijd gerespecteerd.''