Hoe schatten onze lezers de kansen van Max Verstappen in?

,,Het blijft apart, in 2014 genereerde de naam Max Verstappen nog nauwelijks aandacht en werd autosport door de publieke omroep als iets 'smerigs' beschouwd, in 2015 was er al iets meer aandacht nadat Max voor Toro Rosso een verdienstelijk debuut maakte en in 2016 ontplofte de aandacht na een totaal onverwachte overwinning in Spanje. Ik grapte voorafgaand aan die race nog in de whatsapp-groep: 'hopelijk escaleert het in bocht 1 tussen de Mercedessen, wordt het nog een leuke race.' En dan rammen Hamilton en Rosberg elkaar dus écht in de eerste ronde eraf, ik viel van de bank van het lachen.



Voor dit jaar lijkt een wereldtitel té veel gevraagd. Mercedes domineert als sinds 2014 de F1 sinds de turbomotoren zijn gekomen en dat zal niet ineens afgelopen zijn. Red Bull’s grootste troef is altijd de aerodynamica geweest, de auto was zo stabiel en zo goed in bochtenwerk dat het Sebastian Vettel op weg naar vier wereldtitels niet uitmaakte dat zijn Renault motor een paar Pk’s te kort kwam tegenover Ferrari en Mercedes. Die situatie heb je nu ook weer: Red Bull is qua power langzamer, maar kan zich met Ferrari en Mercedes meten omdat hun bochtensnelheid zeer waarschijnlijk beter is. Met een coureur als Max moeten veel punten en podiumplaatsen mogelijk zijn. Een overwinning zou heel leuk zijn, maar bedenk wel, to finish first, first you have to finish."



Sander Hendrix