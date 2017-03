Hülkenberg: Inhalen in Australië vrijwel onmogelijk door nieuwe regels

,,Met deze wagens, en de vele dirty air , is inhalen vrijwel onmogelijk. Ik had bijna een seconde sneller gekund, maar het zit er gewoon niet in", aldus de coureur van Renault tegenover Motorsport . Ook Esteban Ocon kon niet dichterbij komen aan zijn voorganger, Fernando Alonso, en profiteerde van een zeldzaam foutje van de Spanjaard. ,,Nico en ik waren veel sneller dan Fernando, maar we kwamen gewoon niet in de buurt. Na zijn foutje kon dat wel en konden we erlangs."

Alonso zei na afloop dat hij zijn beste race ooit reed, omdat zijn auto veel minder dan de concurrentie is. ,,Ik heb zelden in zo'n niet-competitieve wagen gereden. Bijna geen wintertests en we verloren bijna een seconde per rondje, omdat ik brandstof moest sparen. En tóch reden we in de punten." De Spanjaard verwacht dat hij de concurrenten op een normale baan (Albert Park is een stratencircuit red.) niet achter zich kan houden.