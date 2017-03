‘Ik zie wel voor welke plaats ik moet vechten’

Of hij in Australië zondag meteen weer mee kan doen om het podium? Of hij misschien zelfs een kans maakt op de eerste gp-zege van 2017? En of hij zelfs een rol gaat spelen in het kampioenschap in zijn derde jaar in de koningsklasse? Max Verstappen moet het gewenste antwoord op al die vragen in Melbourne schuldig blijven. Simpelweg omdat hij er zelf nog nauwelijks een passend antwoord op weet.



Na de wintertests in Barcelona waarin de Red Bull duidelijk wat achterbleef bij Ferrari en Mercedes en ook nog eens op wat problemen stuitte met de Renault-motor, is de Limburger nog voorzichtiger geworden dan hij normaal al is bij het kijken in een glazen bol. ,,Ik probeer gewoon m’n best te doen op het circuit’’, vertelt hij in de hospitality-ruimte van Red Bull Racing. ,,En dan zien we wel als dat goed genoeg om voor de eerste plaats te vechten. Of voor de derde plaats. Of voor de vijfde of de zesde plaats. Maar hopelijk niet slechter dan zesde.’’