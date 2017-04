Inhaalkoning Max is achter de pingpongtafel ook maar een mens

Blog Arjan SchoutenTwee uur voor de start van die fabuleuze GP in China speelde Max Verstappen in de paddock nog een potje tafeltennis met wat collega’s. Half China keek mee. Of onze Nederlandse inhaalkoning ook een beetje kan pingpongen? Mwah..

Door Arjan Schouten

Omdat nu eenmaal alles interessant is wat de heren Formule 1-coureurs uitspoken, kregen er vandaag een aantal een uur of twee voor de race een ping pong-batje in de handen gedrukt. Een tafeltennistafel was neergezet op een van de spaarzame droge plekjes van de paddock. De camera’s stonden klaar, samen met wat gillende fans en een bataljon fotografen. Dus gingen Max Verstappen, Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso en Nico Hülkenberg even tafeltennissen. Wat opviel? Het niveau.

Als Bettine Vriesekoop de beelden had gezien, was ze spontaan gaan huilen. De Chinezen, redelijk bedreven in het betere pingpongen, moesten er vooral om lachen. Zoals ze hier om alles lachen. En de coureurs zelf gelukkig ook, beseffend dat ze beter zijn met een stuur in handen dan een batje en een balletje.

Volledig scherm Max Verstappen speelt tafeltennis © AP Waar Massa nog blijk gaf van een licht ontwikkelde vorm van techniek en finesse en van een service met enig effect, deden de anderen er weinig aan om te verbergen dat ze het niveau van u en ik in deze wereldsport bepaald niet ontstijgen. Het was de setting die dit potje pingpong nog enigszins het bekijken waard maakte. Als u op Camping De Katjeskelder een wedstrijdje van dit houterige niveau had gezien tijdens het ophalen van uw zak friet en vier kroketten, dan was u zonder omkijken doorgelopen naar de snackkar. Verstappen en co. wisselden geluksballen af met minstens zoveel missers. Ze deden het balletje allemaal minstens zo vaak ver naast de tafel belandden als erop. Was dit een race, dan was er voortdurend met rode vlaggen gezwaaid.

Hier bleek maar weer eens dat de 19-jarige Verstappen ook maar gewoon een mens is. Wat hij zelf overigens nooit ontkent. Een mens net als u en ik, met talenten en beperkingen. Zet ’m in een auto, op een motor, op een jetski, een quad een kart of een opgevoerde grasmaaier en hij zal blijk geven van bijzonder veel talent, zoals hij in Sjanghai eens te meer liet zien. Voetballen kan hij trouwens heel aardig. En in de heuvels rondom Monaco, waar hij tussen de races door resideert, houden u en ik hem absoluut niet bij op zijn racefiets. Een van zijn andere liefhebberijen. Maar geloof me, mocht de opmerkelijke toevalligheid zich voordoen dat u nog eens uitgedaagd wordt door Verstappen voor een potje pingpong tot de 21. Probeer het gerust. Ik sluit niet uit dat u misschien wel een kansje maakt.