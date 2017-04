Jaloersmakend: Plooij senior én Plooij junior reizen mee met het F1-circus

De 24-jarige Plooij junior loopt stage bij het sponsorteam van Heineken, de Nederlandse biergigant die sinds vorig jaar naamgevend sponsor is van tal van races in de Formule 1. Hij helpt mee met het regelen van de afterparty van komende zondag, waar de populaire Nederlandse dj Hardwell wat plaatjes komt draaien. En hij werkt in de Heineken Paddock Club, in Sjanghai de place to be voor de wat meer vermogende Formule 1-fan.



Meerdere keren per jaar reist dus niet alleen Plooij senior, maar ook Plooij junior mee met het F1-circus. En denkt u nou niet dat de twee dan avond na avond samen straallam worden in een of andere obscure bar in Sjanghai, Monza of Sao Paulo. Maar een omhelzing in de paddock en effe lullen met elkaar tussen de interviews door, dat is al onbetaalbaar.



Wij journalisten zijn net als de coureurs en het teampersoneel maanden per jaar op reis. Begrijp me niet verkeerd, dat is een droomleven. Je ziet bizar veel van de wereld, komt op plekken waar je vrienden en familieleden alleen maar van kunnen dromen en voor dat alles krijg je ook nog prima betaald. Maar waar ik het in den vreemde moet doen met een dagelijks telefoontje of zo’n gekunsteld video-gesprek met het thuisfront (twee zoons, twee dochters), daar loopt Plooij zijn grote kleine man gewoon tegen het lijf.



De twee delen een passie voor auto’s. Reisden vroeger al samen Europa rond toen Michael nog een kartcarrière (‘Jupiler League-nivo’) ambieerde. Waar vader Jos met kleine Max de circuitjes afstruinde, daar liep ook vader Jack met zoon Michael rond. De twee mannetjes voetbalden tussen de races door met elkaar en de twee vaders moeten daar op een afstandje zielsgelukkig naar hebben gekeken.



Mijn jongste zoon blaast maandag 2 kaarsjes uit. Ik vier die verjaardag met een klein taartje in een of andere Starbucks in Sjanghai, alvorens ik doorreis naar Bahrein. Hoort erbij, dat halen we na de Pasen echt wel weer in. Maar ik sluit niet uit dat ik ’m de komende jaren ook in een kart zet, of dat ik ’m alvast een beetje ga pushen richting School voor Journalistiek. Wellicht kunnen we z’n 25ste verjaardag in 2040 dan ook samen vieren in een of andere wereldstad.