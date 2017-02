Jos Verstappen: Max kan drie, vier races winnen

VIDEO: Red Bull met hoge verwachtingen naar seizoensstart

11:07 Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft hoge verwachtingen van zijn coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo in het nieuwe Formule 1-seizoen. ,,De dynamiek tussen die twee is geweldig, ze zullen elkaar enorm pushen. Dat is voor het team alleen maar goed'', aldus Horner op de website van Red Bull.