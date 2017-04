Kan Max Verstappen het ook in de hitte van Bahrein?

Kan Max Verstappen na de regen in China ook in de hitte verrassen? En pakt Valtteri Bottas zijn eerste GP-zege? Dé vragen die vanavond in Bahrein beantwoord gaan worden.

Door Arjan Schouten

Vijfde in Melbourne. Derde in Sjanghai. En wat zit er op het circuit van Sakhir in Bahrein in voor Max Verstappen, als hij daar om 17.00 Nederlandse tijd aan de derde afspraak van seizoen 2017 begint? Zelf durft hij het zoals altijd niet goed te voorspellen. ,,Maar het lijkt er wel op dat we dichterbij komen bij Mercedes en Ferrari'', merkt Verstappen, die start vanaf de zesde plaats, na een kwalificatie waarin hij in zijn RB13 het gat met de pole-sitter - de verrassende Valtteri Bottas - voor het eerst dit seizoen binnen een seconde hield.

Quote Gas erop, mensen inhalen Max Verstappen

,,We beginnen de auto steeds beter te begrijpen’‘, merkt Verstappen. ,,Dit is niet ons beste circuit, maar we doen gewoon best wel redelijk goed mee.''

Interessant

Wie er gaat winnen in Bahrein? Iedereen zal zijn geld zetten op een Mercedes, nu de Duitsers voor het eerst dit seizoen weer twee auto’s op de eerste startrij hebben. Interessant wordt wat Valtteri Bottas kan. Bij Williams vier jaar ervaring in de subtop opgedaan, maar nog nooit vanaf pole position gestart en gewonnen. Vandaag zou zijn grote dag kunnen worden, maar is hij klaar voor die stunt? ,,Ik ga nog niet dromen over een eerste zege’’, beloofde de doorgaans zo onderkoelde Fin.

Cadeau

Verstandig, want reken maar dat Lewis Hamilton het zijn ploegmaat niet cadeau zal geven. Een pole verliezen, oké. Daar kon Hamilton, die hier vorig jaar vanaf pole position derde werd achter zijn winnende teamgenoot Nico Rosberg, zijn collega nog wel mee feliciteren. Maar liefst zal hij de bestaande hiërarchie in de race zelf behouden. En dan is er achter de twee Zilverpijlen ook nog Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari jacht zal maken op Bottas.

Wat u van het weer mag verwachten, vanavond in Bahrein, waar 57 rondes van 5,4 kilometer worden gereden, goed voor een totale afstand van 308 kilometer? Het lijkt opvallend genoeg eens niet zo heet te worden op deze eerste Paasdag, zoals eerder deze week, toen het hier bijna 40 graden werd. De temperatuur komt vandaag niet ver boven de grens van 30 graden uit en zeker als bij de start om 18.00 plaatselijke tijd de duisternis al invalt, zal het nog 'maar' een graad of 28 zijn. In tegenstelling tot eerder deze week staat er wel meer wind. En dat zou voor dwarrelend zand op het asfalt kunnen zorgen en dus wat minder grip.

Kijktip

Kijktip van Verstappen, die hier vorig jaar nog zesde werd namens Toro Rosso: de eerste bocht. ,,Daar gaat na de start normaal gezien wel wat gebeuren'', voorspelt hij. Vorig jaar bleef een er crash uit, maar de vleugeltjes vlogen wel in de rondte. ,,Waar zo’n eerste bocht het veld doorgaans al uit elkaar trekt, blijft het hier nog redelijk bij elkaar zitten'', weet Verstappen, die weet hem te doen staat. ,,Gas erop, mensen inhalen.''

Max Verstappen in Bahrein.

Max Verstappen op het fraai verlichting circuit van Bahrein.