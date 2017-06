' Laten we hem alsjeblieft niet afstraffen op wat Max Max maakt'

Door Arjan Schouten

De tweede keer rijdt het Formule 1-circus door Bakoe. Een aanwinst voor de kalender, ondanks de slecht gevulde tribunes van vorig jaar?

Giedo van der Garde: ,,Dat vind ik een moeilijke.. Het stratencircuit is vet gaaf. Ligt er fantastisch bij. En voor zo’n land is het organiseren van een race ook prachtig. De coureurs vinden het ook een mooi circuit, dus ik denk wel dat Bakoe een aanwinst is, ja. Maar qua sfeer. Als je het met de laatste twee races in Canada en Monaco vergelijkt, daar was de ambiance natuurlijk fantastisch.’’

Lotte van Beek: ,,De mensen hebben vorig jaar kunnen zien wat Formule 1 is, wellicht dat het er nu wat meer leeft. Dat zie je ook wel in nieuwe bestemmingen bij het schaatsen, dat er bij het tweede bezoek wat meer volk zit. Je moet de mensen ook wel de kansen geven om de sport te omarmen en te ontdekken. Wat ik zelf puur van het circuit heb kunnen zien, dat zag er geweldig uit. Vooral dat smalle gedeelte, door die oude stad. Alleen wordt het met dat lange rechte stuk voor Red Bull Racing wel weer een lastig weekend.’’

Over die Nederlandse coureur van Red Bull dan maar. Wat wensen jullie Max Verstappen na een paar frustrerende races nu vooral toe?

Van Beek: ,,Geluk. Dat vooral, want aan zijn skills ligt het écht niet. Maar mag het balletje een keer naar zijn kant rollen, zeg? Heb je zo’n geweldige start in Canada, houd je accu er mee op.''

Van der Garde: ,,Ik wens 'm toe dat hij gewoon rustig moet blijven. Dan staat hij er straks gewoon weer. Na de races is hij even pissed off en zegt hij dingen uit frustratie, dat snap ik heel goed. Dat hoort bij het proces. Hij wil races winnen, podiumplaatsen pakken. En dat gaat effe niet. Die frustratie is mooi om te zien. Hij spreekt z'n hart uit. Dat is de topsporter in hem.''

Van Beek: ,,Na zo’n race zit dat verhitte er bij hem nog in. Geeft hij interviews een paar uur of een dag later, dan merk je wel dat hij over z’n woorden nagedacht heeft. Maar laten we hem alsjeblieft niet afstraffen op wat Max Max maakt. Het is niet dat hij alleen maar staat te schreeuwen, hè. Hij denkt er wel professioneel over na.''

Nog even over de strijd vooraan. Is Lewis Hamilton na zijn nummertje in Canada helemaal terug, of neemt Ferrari de macht weer over in Bakoe?

Van der Garde: ,,Mercedes was heel rap in Montreal, maar daar waren ze de laatste jaren altijd megasnel. Vooral Hamilton. Ik denk dat Ferrari wel iets dichterbij staat in Bakoe. Dus dat gaat wel weer spannend worden, ja.''