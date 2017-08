LIVE: Kan Verstappen een sprong voorwaarts maken in tweede training?

Verstappen vierde in eerste training op Spa, Räikkönen het snelst

12:23 Max Verstappen is in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België op de vierde plaats geëindigd. Hij was vijf honderdsten sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, maar moest wel acht tienden toegeven op de snelste man, Kimi Räikkönen.