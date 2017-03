LIVE: Laatste uren testen voor Verstappen

Verstappen: Motorproblemen opgelost voor Melbourne

8 maart Met 102 rondes en de vierde snelste tijd, op één tel van Mercedes-coureur Valtteri Bottas, had Max Verstappen cijfermatig een prima testdag in Barcelona. Hij was zelfs de meest productieve coureur van het hele veld. Dat de Renault-motor van de RB13 halverwege de dag gewisseld moest worden en dat de bolide achttien minuten voor het einde van de middagsessie stilviel, was dan weer minder positief.