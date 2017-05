LIVE: Verstappen gaat voor podiumplek in Monaco

Goedemiddag en welkom in de liveblog voor de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen mag vandaag vanaf de vierde startplek beginnen en zal er alles aan doen om het podium te halen. Geen gemakkelijke taak, want elk foutje betekent op het listige stratencircuit einde oefening. De race begint om 14.00 uur en is is live te volgen via Ziggo Sport en in ons liveblog.