Lowe nieuwe technische baas Williams

Lowe begon zijn carrière in de Formule 1 als ingenieur bij Williams in 1987. Na zes jaar stapte hij over naar McLaren, waar hij een belangrijke taak had in de ontwikkeling van de bolides. In 2013 volgde de overgang naar Mercedes, waar hij als technisch directeur mede vorm gaf aan de superieure bolide waarin Lewis Hamilton en Nico Rosberg de afgelopen drie jaar de koningsklasse van de autosport domineerden.



,,Ik heb altijd diep respect gehad voor Williams, mijn eerste team in de Formule 1. Ik vind het een eer terug te keren bij het team in een leidinggevende rol en zelfs aandeelhouder te worden. Ik ben zeer gemotiveerd een bijdrage te leveren aan nieuwe successen.''



In zijn eerste periode bij Williams won Nigel Mansell in 1992 de wereldtitel. Bij McLaren droeg de technische knowhow van Lowe bij aan de wereldtitels van Mika Häkkinen in 1998 en 1999 en Lewis Hamilton in 2008. Drie wereldtitels bij Mercedes volgden.



Williams rijdt komend seizoen met de jonge Canadese debutant Lance Stroll en de ervaren Braziliaan Felipe Massa. De eerste race wordt 26 maart verreden in het Australische Melbourne.