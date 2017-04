Max Verstappen bekroont sensationele inhaalrace met plek drie

Door Arjan Schouten

Gestart op P16 legde hij met een flitsende inhaalshow in de eerste de beste ronde meteen een stevig fundament onder weer een sensationeel fijn hoofdstuk in zijn nog altijd zo prille Formule 1-carrière.



Hij was sceptisch vooraf. Het vertrouwen in de RB13 leek even helemaal weg bij de 19-jarige Limburger, na de totaal mislukte kwalificatie. Maar in de tweede race van Formule 1-seizoen 2017 bleek dat het supertalent Verstappen zelfs met een niet helemaal optimaal functionerende auto nog wat uit kan richten in de koningsklasse.