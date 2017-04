Max Verstappen moet in Sotsji op de rem trappen

,,Daarnaast zijn er ook veel lange rechte stukken. Die combinatie maakt de uitdaging altijd groot, want je komt met hoge snelheid op een bocht af, die je met lage snelheid moet doorkomen. Het is dan een kwestie van een optimaal resultaat halen uit het remmen.''

Verstappen eindigde eerder in Sotsji op de tiende plek. Hij reed toen in 2015 nog voor Toro Rosso. Vorig jaar viel hij met motorproblemen uit in de GP van Rusland. Kort daarna stapte de negentienjarige Limburger over naar Red Bull.

,,Het circuit in Sotsji is nog steeds behoorlijk nieuw. Het ligt midden in het Olympisch Park. Dat geeft een speciale ambiance. In het centrum van de stad heb ik vorig jaar een heel fijn restaurant gevonden. Daar zal ik zeker weer naartoe gaan, maar de naam houd ik voorlopig nog maar even geheim.''