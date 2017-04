Motorprobleem en vijfde plek voor Verstappen in tweede training

F1-liefhebbers ‘Max is altijd de betere racer’

27 april In aanloop naar elke Formule 1-race kijken wij dit seizoen alvast vooruit naar het raceweekeinde met kenners, prominenten en liefhebbers. Vandaag: oud Formule 1-coureur Christijan Albers en schaatsster en racefan Lotte van Beek over de race in Rusland van zondag.