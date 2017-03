Nicole Kidman zet de heren coureurs even in de schaduw

Nicole Kidman paradeerde vanmiddag even langs de glazen deur van de perszaal. Ja, dé Nicole Kidman. Wat journalisten (vooral mannen) veerden meteen op. En ik geef het maar meteen toe: ik ook. Maar wat me vooral opviel, een substantieel deel van de collega’s bleef gewoon stoïcijns zitten kijken naar de vrije training, om te zien of Esteban Ocon nou op supersofts of ultrasofts de vijftiende plaats had genoteerd in zijn knalroze Force India.



Oké, mevrouw Kidman komt in haar thuisland ongetwijfeld wel vaker even langs als er in Albert Park met autootjes gespeeld wordt. Maar dan nog, ze blijft op haar 49ste toch het bekijken waard, zou ik zeggen. Beetje botox meer of minder. Who cares?



Uw F1-reporter zal nog wel te vers zijn. Te groen, wat celebrityspotting betreft. De enige beroemdheden die naar de Tour de France kwamen, reisden mee in het spoor van Lance Armstrong. Na Lance was het ook met de sterretjes wel gedaan. Van vorig jaar kan ik me alleen Guus Meeuwis nog herinneren, die een dagje met Lotto-Jumbo mee mocht. U begrijpt dus wel dat uw verslaggever tegenwoordig z’n ogen uitkijk.



Wie een tijdje in dit racecircus meereist over de wereld, zal vroeg of laat heus wel afstompen op bekende wereldburgers. Seen it all.. Dat werk. Toegegeven, de pitstraat heeft bij sommige races ook wel veel weg van een duiventil vol sterren.



De Formule 1 werkt als een magneet op beroemdheden. Zeker in oorden als Monaco, waar de paddock net een rode loper is. In één weekend kon je daar twee jaar terug Cristiano Ronaldo, Paris Hilton, Mark Ronson, Geri Halliwel (die rooie van de Spice Girls en de vrouw van Red Bull-teambaas Christian Horner), acteur Michael Fassbender en de topmodellen Kendal Jenner en Gigi Hadid spotten. En van de Hollywood A-lijst kwamen ook Cameron Diaz, Antonio Banderas en Rowan ‘Mr. Bean’ Atkinson er al eens lang.



Nieuwe hotspot voor beroemdheden op de F1-kalender is de laatste jaren Abu Dhabi, waar Rihanna, Lionel Richie, Drake, Ludacris en Pharell al voor een goed sommetje geld een moppie kwamen zingen. Onder de luisteraars: Prince Harry en oermodel Naomi Campbell.



En wat te denken van het Canadese Montreal? Met Snoop Dogg, Michelle Pfeiffer, Woody Harrelson, Hugh Grant, Ryan Gosling, Caterina Zeta Jones, P. Diddy en David Guetta ook prima vertegenwoordigd. Het moment dat uw simpele verslaggever uit de polder dat allemaal maar normaal gaat vinden, gaat nog wel even duren, schat ik zo in.



Het bezoek van mevrouw Kidman bleek uiteindelijk dan toch nog voor wat meer beroering te zorgen, toen de training vroeger dan gepland klaar was omdat miljardairszoon Lance Stroll z’n wagen weer eens aan gort had gereden. Toen er geen bolides meer in de rondte reden, leek niemand nog een reden te kunnen verzinnen om geen fotootje van de actrice te trekken. Zo werd het alsnog een flinke chaos in de paddock voor de garage van Ferrari, waar mevrouw Kidman naar binnen gedoken was voor wat luchtkusjes.