Ocon begint volgevreten bij Force India

,,Het was een zwaar trainingsprogramma, en dan met name de maaltijden'', zei Ocon in Silverstone, waar Force India de bolide voor 2017 presenteerde. ,,Ik moest bijvoorbeeld tijdens de lunch vier steaks van 150 gram per stuk eten met eieren erbovenop. En bij het diner nogmaals vier met groenten en vier met kip.''



Ocon vond het niet lekker. ,,Maar het moest, omdat je anders niet aankomt en ik moest er vijf kilo bij hebben. Ik ben nu gestopt en daar ben ik blij om, maar het heeft geholpen. Ik ben zwaarder en sterker. Dat moet ook wel, want vanuit fysiek oogpunt zijn de auto's veel zwaarder te besturen dan vorig jaar.''