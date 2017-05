Räikkönen: Twee Ferrari’s vooraan, beter kan niet

Twee rode bolides morgen voor op de startgrid. En worstelende concurrentie bij Mercedes. De Ferrari’s domineren in Monaco, waar het team jaagt op de eerste zege sinds 2001.

Door Arjan Schouten

Geen Ferrari-coureur die na Michael Schumacher nog won in Monaco, sinds 2001. Maar die statistiek staat op sneuvelen, met twee Ferrari’s op kop in het startveld, morgen in Monte Carlo. Kimi Räikkönen als eerste, Sebastian Vettel ernaast als tweede. ,,Twee auto’s vooraan, beter kan niet”, vertelde Räikkönen, die voor het eerst sinds Frankrijk 2008 (128 races geleden) weer vanaf pole-position weg mag blazen.

,,De auto voelde goed, ik was steeds in staat om volledig te pushen. En dan rolt er dus zoiets moois uit”, aldus Räikkönen, met zijn 37 jaar de opa van de koningsklasse. ,,We staan vooraan, de beste plaats om te starten. Beter dan dat er nog twee auto’s vooraan staan. Maar het garandeert tegelijkertijd helemaal niks.”

En dan, onderkoeld als altijd: ,,Zoveel is er eigenlijk ook niet veranderd, hoor. Vergeleken met de laatste drie jaar. Oké, ik start vooraan. Maar daarna gaan we nog heel veel rondjes rijden, hier. Een heel moeilijke race waarin van alles kan gebeuren.”

Allemaal waar, maar op het nauwe stratencircuit in het vorstendom hebben de Ferrari’s wel een geweldige uitgangspositie bijeen gereden in de kwalificatie. Zeker Vettel, die in een close titelgevecht is verwikkeld met Lewis Hamilton, de Brit van Mercedes die vanuit het achterveld start na een mislukte kwalificatie.

Inhalen is bijkans onmogelijk in Monte Carlo. Als de Duitser dus uit de problemen blijft en dikke punten haalt, zou hij in de WK-strijd zomaar weer wat afstand kunnen nemen van Hamilton, die nu op 6 punten volgt (104 om 98).

,,Maar daar ben ik helemaal niet zo mee bezig, nu”, beweerde Vette natuurlijk. ,,Ik kijk nu alleen naar mezelf en naar ons team. We zijn goed bezig hier en dat is nu het belangrijkste.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP