Räikkönen verrast met pole, Verstappen start als vierde

Door Arjan Schouten



Geen GP op de kalender waar de kwalificatie belangrijker is dan in Monaco, vanwege het nauwe stratencircuit, de vele bochten en de lage snelheden. Inhalen is er bijkans onmogelijk. Dus onderstreepte Verstappen de afgelopen dagen al meermaals het belang van de kwalificatie.



Het zal hem dan ook veel plezier doen dat hij bij zijn derde optreden in het prinsdom waar hij ook nog eens resideert, van de tweede startrij mag vertrekken. Met een vierde startplaats tekende hij voor zijn beste kwalificatie van dit nog prille seizoen. De Limburger begon flitsend aan de kwalificatie, als snelste man in Q1.



Tevreden

In Q2 tekende hij voor de derde tijd, maar de laatste beslissende kwalificatiesessie klaagde hij over grip en zijn banden. Met een ultieme ronde wist hij bij het sluiten van de markt toch nog zijn teamgenoot Daniel Ricciardo van de vierde startplaats te verdrijven. Verstappen toonde zich tevreden met de vierde startpositie. ,,We moeten realistisch zijn. Ferrari is het snelste team en daarna Mercedes. Daarachter komen wij'', zei hij tegen Ziggo Sport. ,,Lewis had het hier het hele weekend al lastig en dat bleek nu ook wel.''



Voor de race focust de Red Bull-coureur zich vooral op een ,,cleane start en dan de race uitrijden''. ,,Ik ga gewoon een goede start maken en dan zien we het wel.''



Pole

Op pole in Monaco? Een enorme verrassing: Kimi Räikkönen, in 1.12,178. De Fin van Ferrari tekende voor zijn eerste pole-position sinds Frankrijk 2008, 128 races geleden.



,,Een heerlijk gevoel'', liet de koele kikker, die de laatste maanden hier en daar al richting pensioen werd geschreven, meteen optekenen. Op de eerste startrij wordt hij vergezeld door zijn Ferrari-collega Sebastian Vettel, die zich een fractie achter Räikkönen als tweede kwalificeerde. Als derde start Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Zijn collega Lewis Hamilton ontbreekt vooraan. De drievoudig wereldkampioen start pas als 13de morgen, in het prinsdom waar inhalen bijkans onmogelijk is.



In Q2 verloor hij z'n Mercedes al bijna bij het Monte Carlo Casino, maar die glijpartij wist hij wonderwel nog te herstellen. Zijn laatste mogelijkheid om door te dringen tot Q3 en de beste tien werd echter om zeep geholpen door de Belg Stoffel Vandoorne die met de McLaren-Honda voor Hamiltons neus de muur in vloog, bij het zwembad.



Ontgoocheld

Hij klokte de veertiende tijd, maar schuift een plek op omdat Button naar achteren is gezet wegens een straf. ,,De wagen deed het helemaal niet goed'', mokte Hamilton tegen Ziggo Sport. ,,Ik ben ontgoocheld.''