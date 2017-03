Red Bull-chef Marko vreest Ferrari: Blaken van zelfvertrouwen

,,Tijdens zijn laatste ronde hield hij op het rechte stuk op provocerende wijze even in", merkte de ontdekker van Max Verstappen op. ,,Dat merkte iedereen. Als je dat doet, dan blaak je van het zelfvertrouwen en weet je dat de auto nog veel meer te bieden heeft."

Kimi Räikkonen liet op de laatste dag wat meer in zijn kaarten kijken. De ploeggenoot van Vettel zette een tijd van 1.18,634 seconden op de klokken en was daarmee ruim sneller dan concurrenten Mercedes (+0,7) en Red Bull (+0,8).

,,Het zegt nog niet alles. Als je tien kilo meer brandstof hebt, scheelt dat zo 3,5 tiende van een seconde en bovendien staan de motoren niet allemaal hetzelfde afgesteld. We tasten dus nog een beetje in het duister. Maar als de race in Melbourne bij dezelfde temperatuur wordt gereden als de afgelopen weken in Barcelona, dan zal Ferrari zeker vooraan zitten."

Mercedes

,,We hebben wat vervelende problemen gehad en daardoor konden we nog niet de stappen zetten die we voor ogen hadden. In Melbourne worden er nog nieuwe onderdelen aan de auto toegevoegd, maar de kleuren zullen in ieder geval niet meer veranderen.